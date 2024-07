"Uno dei grandi errori è che questa è una squadra che non può giocare a 4 in difesa per come è strutturata", ha detto Ravanelli

"Uno dei grandi errori è che questa è una squadra che non può giocare a 4 in difesa per come è strutturata. C'è stata una netta confusione da parte di Spalletti, ogni partita ha cambiato modulo e gioco. Ci sono poi giocatori che non possono far parte della Nazionale, oggi se non sei dinamico non puoi giocare ad alti livelli. Non siamo riusciti a trovare situazioni in attacco, l'Italia ha trovato difficoltà a trovare una filosofia di gioco ben precisa ma la cosa più grave è che non c'erano giocatori di personalità"