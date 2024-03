Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la decisione del giudice sportivo di non squalificare Francesco Acerbi per mancanza di prove, nonostante la denuncia di Juan Jesus durante e dopo Inter-Napoli:

"Acerbi è stato assolto per insufficienza di prove, non per non aver commesso il fatto. La distinzione è tutta qui. C'è chi se lo fa bastare e si compiace, c'è chi ritiene se la sia cavata con un espediente. Questo sospetto lo accompagnerà sempre ed è a suo modo una condanna".