Antonio Conte in questo momento è sospeso tra la possibilità di rimanere al Napoli e la suggestione di un ritorno alla Juventus. Di quest'ultima ipotesi ha parlato anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Queste le sue considerazioni in merito:

"Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi, un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti che guadagnano molto. Poi a dicembre inizierà a dire che non lo hanno accontentato e non ha squadra da scudetto. A Maggio minaccerà dimissioni. Se ai tifosi tutto questo va bene, ok".