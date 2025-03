"Platini mi sembra uno che è stato sconfitto dalla vita, calcisticamente parlando. Sembra non avere più l'entusiasmo di prima. Se prendi Platini, ti stai inimicando UEFA e FIFA, quindi politicamente è un problema. Del Piero non è come sembra, non è lo juventino che si sacrifica per la maglia. Vuole molti soldi, uno staff importante, vuole dettare legge anche in maniera ingombrante, secondo me. Del Piero andò via come martire ma andò via perché non lo volevano più ed era ingombrante. Piace ai tifosi Del Piero, ma ti metti in casa uno che vuole potere e soldi, e che non sai come andrà a livello dirigenziale. Chiellini mi sembra più preparato, meno opportunista. Ha un approccio più da dirigente".