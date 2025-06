Tiene banco in casa Inter il borsino sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il Galatasaray si è messo sulle tracce del giocatore, ma non ha ancora presentato lo straccio di un'offerta al club nerazzurro e il giocatore non ha ancora chiarito la sua posizione in merito. Sul tema riflette anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso il suo profilo su X. Questo il commento: