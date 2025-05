"E' un fatto che l'Inter aveva la squadra più forte del campionato e che ha perso tante occasioni. L'Inter si è divorata lo scudetto per scelte sbagliate, per errori clamorosi, per superficialità. In quattro anni di gestione Inzaghi, ne è arrivato solo uno e questo vorrà dire qualcosa. Era doveroso vincerne almeno due. Inzaghi è mancato in esperienza nei momenti topici".