Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia , intervistato da Radiobianconera, ha parlato del match contro l'Inter per la Juventus. " Non credo sia così. L'Inter è molto incostante, può passare dal successo travolgente contro la Lazio, alle fatiche in gare alla sua portata, alcune delle quali tra le mura amiche. La Juve è un'eccellenza nel nostro campionato, senza dubbio tra le migliori. Rispetto al Derby d'Italia, nulla è scontato, sono convinto che il pareggio sia il risultato di partenza. Esagerato dunque ritenere gli uomini di Inzaghi favoriti nettamente".

"A mio avviso l'allenatore deve dare stabilità alla formazione titolare e più fiducia a determinati elementi. Non ho mai visto una squadra che cambia in continuazione, avere successo. Poi può esserci sempre una prima volta. Molti sono convinte che l'Inter sia superiore a tutti riguardao anche alle seconde linee, io non lo credo assolutamente. Se contro il PSV subentrano Conceicao, Thuram e Vlahovic, significa che ha alternative superiori ai nerazzurri, anche a Napoli, Milan, Lazio. Basta parlare di pazienza per il nuovo progetto, siamo a metà febbraio e il tempo per Motta è finito".