E' arrivata la risposta dell'Atalanta all'Inter per Lookman ed è stata negativa: il commento di Fabio Ravezzani sui social

Matteo Pifferi Redattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 19:46)

E' arrivata la risposta dell'Atalanta all'Inter per Lookman ed è stata negativa. Non bastano i 45 mln, bonus compresi, offerti dall'Inter per l'attaccante nigeriano.

Per l'Atalanta il calciatore non è incedibile ma resta da vedere se l'Inter avrà la forza di rilanciare, andando in contrapposizione con i segnali arrivati negli ultimi giorni che parlavano di un'offerta non migliorabile.

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così:

"Se Lookman non va all’Inter per una questione da 5 milioni mi pare che l’operazione sia stata più mediatica che altro. E comunque l’Inter non ne esce bene"