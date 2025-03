Così Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito al confronto tra i nerazzurri e i partenopei: il suo pensiero

"Finora l’Inter ha disputato 39 partite ufficiali e il Napoli 30. Nel prossimo mese l’Inter giocherà 7 incontri e il Napoli 4. Chiunque dica che questi numeri non siano determinanti per condizionare prestazioni e risultati è semplicemente in malafede".