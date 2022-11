Ravezzani: “Inzaghi colpevole. Cambi clamorosamente sbagliati. Persa credibilità coi giocatori”

"L'Inter è crollata ancora una volta per colpa di Inzaghi, che ha fatto dei cambi che hanno ucciso definitivamente l'Inter. Nel cuore del secondo tempo, i nerazzurri avevano una netta supremazia territoriale, mancava solo l'episodio. In quel momento, Inzaghi sbaglia di nuovo clamorosamente le sostituzioni. Inspiegabilmente, Correa entra al posto di Calhanoglu, che era il perno del centrocampo e che stava giocando una partita eccellente. Con la sua uscita, l'Inter si ritrova in un marasma tattico di cui la Juventus approfitta. Poi, Inzaghi pasticcia ancora: Darmian per Skriniar e Bellanova per Dumfries. L'inserimento di Darmian è totalmente privo di senso, dato che negli ultimi minuti serviva uno bravo nel gioco aereo capace di sfruttare palle inattive, come appunto Skriniar. La sconfitta dell'Inter è arrivata a causa di una serie di fattori, ma è stato l'allenatore a far ingrippare definitivamente il motore. Questa è una cosa incomprensibile. Ora i nerazzurri sono a -11 dal Napoli, ma ci sono anche altre squadre davanti. Difficile rimontarle tutte. Questo mina la credibilità di Inzaghi nei confronti dei giocatori".