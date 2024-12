"Vlahovic, probabilmente, non ha ancora capito cosa vogliono i tifosi di una grande squadra: vogliono vedere i propri calciatori vincere giocando in casa contro l'ultima in classifica. Ci sono stati tanti fenomeni che, dopo un pareggio contro l'ultima in classifica, avrebbero chiesto scusa. Evidentemente la Juventus non ha capito cosa le si chiede. E non l'ha capito nemmeno Thiago Motta. La squadra e la società sono allo sbando".