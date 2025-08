Le ricostruzioni e i retroscena si accavallano, ognuno vuole dire la sua. L'affaire Lookman tiene in apprensione due piazze, con un margine più o meno distante da colmare, in base a ciascuna versione. Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, si è espresso sulla vicenda. Lo ha fatto con un post apparso sul suo profilo X:

"Ovviamente ognuno la racconta come vuole e chi legge la interpreta in base alle proprie simpatie o tifo. Alla fine l’Inter farà uno sforzo in più e chiederà a 50. Se credono davvero in Lookman mi pare impossibile che lascino per 5 mln. Ma la morale reciproca lasciamola stare".