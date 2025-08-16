L'attuale presidente nerazzurro ha acquisito il 2% delle quote del club. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X il tutto

E' notizia di oggi l'inserimento di Beppe Marotta come azionista dell'Inter : l'attuale presidente nerazzurro ha acquisito il 2% delle quote del club. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X il tutto.

"Marotta acquista il 2% dell’Inter e ne diventa piccolo azionista oltre che presidente. Una scelta che la dice lunga sul sodalizio strettissimo con Oaktree. Il futuro del manager che ha rilanciato il club è sempre più legato non solo all’azionista di maggioranza, ma alla società", ha scritto.