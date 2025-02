"Diventa quasi imbarazzante e umiliante parlare del Milan dopo la partita contro il Feyenoord. Parlare di un club che si riduce a una partita come questa fa male a chi lo segue da anni. L'umiliazione ha origini chiare, messe a nudo in maniera talmente evidente che la proprietà non può restare indifferente e lasciare la squadra alla deriva".