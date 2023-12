Ravezzani: “Acerbi? Parole inopportune. Juve torna a -2 dall’Inter? Bene per il campionato”

"Diciamoci la verità: il fatto che la Juventus abbia rosicchiato due punti all'Inter fa bene al campionato. Prima dell'inizio dell'ultimo turno, c'era il rischio concreto di vedere l'Inter a +7, con la fine praticamente della lotta scudetto. Al di là della squadra che si tifa, è un bene poter continuare a discutere del duello, di vivere la volata. Acerbi? Discorso inopportuno: un giocatore deve pensare alla sua squadra e non fare paragoni con le altre, al massimo può farlo un allenatore o un dirigente. Poi, dire che l'Inter è la squadra più forte del campionato non significa insultare qualcuno, e questo non significa che l'Inter deve vincere il campionato. L'Inter deve fare una bella stagione. Negli ultimi anni è stata la più brava a programmare. E' sicuramente la squadra più forte di questi ultimi tre anni".