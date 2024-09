Prestazione e risultato del Milan contro il Venezia avrebbero dovuto spegnere almeno in parte critiche e polemiche in casa rossonera. Theo Hernandez, però, ha ben pensato di gettare altra benzina sul fuoco, con un gesto che non è di certo passato inosservato. Il francese, al momento del gol, si è girato verso i tifosi del Milan portandosi la mano sinistra verso l’orecchio e l’indice della mano destra davanti alla bocca, come a zittire chi aveva 'osato' criticarlo.