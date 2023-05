Real Madrid, Ancelotti: “Derby? Rispetto l’Inter, ma forza Milan. Nel 2003…”

Al termine di Real Madrid-Manchester City, Carlo Ancelotti ha parlato del risultato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: "Il risultato non premia quello che abbiamo fatto. Le sensazione che abbiamo di questa partita sono positive. Ce la possiamo giocare al ritorno e se riusciamo a ripetere questa prestazione abbiamo possibilità. Le possibilità sono al 50%, avranno il vantaggio del campo ma noi in trasferta abbiamo fatto bene".

"Dopo il vantaggio è stato il momento dove abbaino giocato meglio. Su un'azione isolata e un tiro da fuori hanno pareggiato. La vittoria sarebbe potuta essere meritata. L'arbitro è stato poco attento nella gestione dei cartellini. Era poco attento. In una semifinale devi essere attento. Il derby? Forza Milan. E' una bella semifinale. Il ricordo va al 2003 che è stata una semifinale molto sofferta. E' bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l'Inter, non posso non dire forza Milan".