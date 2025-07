Nel nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso c'è spazio per un altro acquisto. Nello specifico, un centrocampista: come scrive Sport, il tecnico spagnolo ha definito "necessario" l'arrivo di un rinforzo in quel settore di campo, ma Florentino Perez non è disposto a puntare tutto su un giocatore qualsiasi.

Il presidente sogna da anni Rodri e sarebbe disposto a investire solo per il Pallone d'Oro 2024. Gli altri nomi proposti, come il tedesco Angelo Stiller, l'italiano Nicolò Barella e l'olandese Kees Smit, non lo convincono fino in fondo, e per il momento non è disposto a fare alcuna mossa.