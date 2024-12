3-0 al Pachuca, il Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale

Il Real Madrid ha vinto la Coppa Intercontinentale battendo 3-0 (1-0) i messicani del Pachuca nella finalissima giocata questa sera a Losail in Qatar.

Ad aprire le marcature Mbappé (37'), raddoppio di Rodrygo (53'), chiude Vinicius su rigore (84'). Per la squadra di Carlo Ancelotti si tratta del secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Europea vinta contro l’Atalanta ad agosto. In quel caso finì 2-0 per i Blancos grazie ai gol di Valverde e Mbappé.