Real Madrid, per Vinicius infortunio più grave del previsto: fuori fino a febbraio

Secondo l'edizione online di 'Marca' il brasiliano dovrebbe rimanere fuori per due mesi e mezzo, e quindi tornare in campo a inizio febbraio: l'obiettivo potrebbe essere quello di recuperare Vini jr. in tempo per il derby contro l'Atletico Madrid del prossimo 4 febbraio, in modo che poi possa essere pronto per gli ottavi di finale di Champions League.