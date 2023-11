Ormai non fa più notizia Matteo Darmian, che anche ieri si è reso protagonista di una grande prestazione con la maglia dell'Italia. La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7 in pagella, lo giudica così:

"Il dodicesimo titolare perfetto. Esterno, centrale, a destra, a sinistra, e anche in gol a otto anni dal primo. Sempre in posizione per difendere, poi spinta in fase offensiva".