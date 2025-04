Il nostro club ritiene che le dichiarazioni infelici e inopportune rilasciate dagli arbitri designati per la partita, a sole 24 ore dall’evento, non possano e non debbano oscurare un appuntamento sportivo di portata mondiale, seguito da centinaia di milioni di persone. È inoltre una questione di rispetto verso tutti i tifosi che stanno per raggiungere Siviglia, così come verso coloro che si trovano già nella capitale andalusa.