Inter-Benfica, San Siro strapieno! Sarà record nerazzurro: sold out da oltre 8 milioni di euro

Il traguardo è importante: raggiungere una semifinale di Champions League non capita tutti gli anni. L'Inter lo sa e farà di tutto per prendersi l'euroderby. Ma lo sanno anche i tifosi nerazzurri. Pronti, come sempre, a riempire il Meazza e farsi sentire per tutti i 90' di stasera.

"Inter-Benfica vale il record d’incasso della storia nerazzurra. il tutto esaurito di stasera porterà infatti nelle casse nerazzurre una cifra di poco superiore agli otto milioni di euro (8,3 milioni per la precisione, anche se gli ultimi calcoli verranno ultimati oggi). Sarà superato dunque il vecchio primato, i 7,8 milioni di Inter-Barcellona del 2019. Quasi due terzi dei biglietti staccati per stasera, peraltro, sono stati acquistati in prelazione dagli abbonati del club, per loro stessi o per amici e familiari. In linea teorica, dunque, l’incasso poteva essere ancora superiore. Un motivo in più per inseguire la semifinale", spiega La Gazzetta dello Sport.