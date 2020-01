Inter, Conte ne recupera tre in vista dell’Udinese: Lautaro squalificato, Sensi…

In casa Inter il successo contro la Fiorentina in Coppa Italia nei quarti di finale è già archiviato con la testa già proiettata alla sfida di campionato contro l’Udinese.

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli uomini a disposizione di Conte alla Dacia Arena. Oltre a Lautaro Martinez, fuori per squalifica, mancheranno anche Gagliardini (probabilmente fuori un mese per un edema osseo piede destro), e Sensi, che ha rimediato un lieve risentimento muscolare. Possibile, ma non certo, il ritorno dell’ex Sassuolo nel derby.

Recuperano D’Ambrosio, Skriniar e De Vrij, fuori ieri sera per la febbre e pronti a tornare arruolabili, mentre il tecnico nerazzurro spera nel ritorno di Marcelo Brozovic dopo la distorsione alla caviglia.