Reggina-Inter, premiato l’ex portiere nerazzurro Lido Vieri

Andrea Della Sala

Prima di Reggina-Inter il club di casa e quello nerazzurro hanno omaggiato sul campo Lido Vieri, storico portiere nerazzurro dal 1969 al 1976, vincitore dello Scudetto con la maglia dell'Inter nel 1971.

La premiazione da parte delle due società arriva proprio nel giorno in cui Ivano Bordon entra a far parte della Hall of Fame dell'Inter: Bordon raccolse l'eredità proprio di Vieri, al quale si è sempre ispirato.

Lido Vieri, 83 anni, già portiere anche di Vigevano, Torino e Pistoiese, è stato omaggiato per il suo glorioso passato di calciatore e allenatore, uomo di sport che si è sempre distinto per impegno e attenzione anche verso i più giovani. Da anni Lido Vieri risiede in Calabria.