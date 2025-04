Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice ha commentato il passaggio del turno dell'Inter in Champions League. I nerazzurri hanno eliminato il Bayern Monaco ai quarti e ora sono attesi dalla semifinale contro il Barcellona. "Quando esce il Real Madrid, hanno chance tutte. Hanno tutte le stesse possibilità, non c'è un favorito per questa coppa. La reazione dopo il gol preso dall'Inter è qualcosa di clamoroso. Per 20' l'Inter ha esondato. Quando comincia a giocare così è esaltante. E mi soffermo su Inzaghi. Non ha vinto solo in difesa e contropiede".