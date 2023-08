Report Calcio 2023, Gravina: “Emerge potenziale straordinario per il nostro calcio”

"Per quanto riguarda l'aspetto economico - ha sottolineato Gravina - risulta invece evidente la necessità di riportare in equilibrio il sistema"

"Da questo ennesimo studio emerge chiaramente il potenziale straordinario del mondo del calcio nel suo complesso - ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina , alla presentazione della 13ma edizione del ReportCalcio su Sky Sport 24 -, che rappresenta il primo fattore di sviluppo in ambito sportivo e uno dei più rilevanti dal punto di vista sociale del nostro Paese".

"Per quanto riguarda l'aspetto economico - ha sottolineato Gravina - risulta invece evidente la necessità di riportare in equilibrio il sistema, mettendo sotto controllo i costi e destinando risorse per gli investimenti nei vivai e nelle infrastrutture".