Psg, Skriniar perde già l’allenatore? Clamorosa ipotesi dimissioni per Luis Enrique

Bomba dalla Francia: Luis Enrique starebbe pensando alle dimissioni. La notizia arriva da Marca che sottolinea come il tecnico spagnolo, che ha firmato da poche settimane diventando il nuovo allenatore del PSG, sarebbe pronto a fare un passo indietro per una serie di motivi, a partire dal caso Mbappé ma non solo.

"Quando Luis Enrique ha visto oggi la notizia de Le Parisien che mette in dubbio il ruolo di Luis Campos che è colui che lo ha convinto a firmare per il Psg e con il quale sta costruendo una squadra di giocatori e non un album di carte collezionabili, l’allenatore asturiano ha fatto una faccia un po’ stranita ed è entrato in una modalità scomoda", si legge su Marca che aggiunge il carico: