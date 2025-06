"L’Inter e Cristian Chivu hanno trovato un accordo di massima per un contratto biennale. Il suo procuratore Pietro Chiodi e gli uomini di mercato dell’Inter si incontreranno domani per le firme. Intanto a Milano è rientrato da Londra il direttore sportivo Piero Ausilio. Chivu era diventato il favorito dopo il no del Como per Fabregas. Il suo contratto col Parma era in scadenza il 30 giugno, e gli incontri sul rinnovo si sono conclusi con un nulla di fatto. Chivu, ex allenatore della primavera nerazzurra, ha sposato come modulo il 3-5-2, lo stesso con cui giocava Inzaghi", spiega Repubblica.