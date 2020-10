Repubblica su Genoa-Inter: “Quello che avrebbe dovuto fare Eriksen l’ha fatto Barella. Lukaku…”

“Quel che avrebbe dovuto fare Eriksen l’ha fatto Barella. Entrato nel secondo tempo al posto del danese, il sardo ha impiegato sei minuti a mettere sul piede del solito Lukaku la palla del gol che ha aperto la partita”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Genoa a Marassi. Una partita dominata dall’Inter – 0 tiri in porta subiti – ma poi sbloccata solo nella ripresa grazie al solito Lukaku, prima del timbro di D’Ambrosio nel finale.

Da rimarcare anche il primo clean sheet portato a casa da Handanovic, dopo che nelle prime uscite stagionali i nerazzurri avevano incassato 2 gol di media a partita. L’Inter, con il risultato di ieri, sale così al terzo posto. “Molto del merito è di Lukaku, che in una serata difficile per Lautaro (nervosissimo, ha lasciato il campo prendendo a schiaffi la panchina) ha segnato la sua 5ª rete in 5 e gare di Serie A, la 7ª considerando la Champions, la 10ª nazionali incluse”, commenta Repubblica che evidenzia come il belga sia lo straniero con più gol (22) sin dal suo arrivo in Italia, anche più di Ronaldo ma dietro solamente agli italiani Immobile e Caputo.