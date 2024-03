Il regista dell'Inter Calhanoglu ha recuperato, ma Inzaghi non sembra volerlo rischiare. Dubbio in attacco

"In difesa, al posto di Pavard, potrebbe giocare Bisseck. In regia, nonostante Çalhanoglu sia rientrato, partirà titolare Asllani. E in attacco al fianco di Thuram, pienamente recuperato, sono stati provati tanto Sanchez quanto Arnautovic, ex della partita. Potrà riposare Lautaro, che serve fresco in Spagna e che evita così il rischio di un giallo che lo terrebbe fuori dalla gara con gli azzurri di Calzona. Ma c’è da scommettere che almeno nel finale entrerà. Fra gli obiettivi dell’Inter c’è anche il titolo di capocannoniere del capitano. Sarebbe l’ennesima buona notizia", riporta Repubblica.