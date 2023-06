Repubblica – Italia, sufficienti i quattro interisti: il giudizio sulla loro prova

Da 6 in pagella la prestazione dei calciatori nerazzurri impegnati: assente Alessandro Bastoni non al meglio

Se l'Italia ieri non è riuscita a battere la Spagna, non è di certo colpa loro. Anche stando ai voti in pagella, la prestazione dei quattro calciatori dell'Inter impegnati è stata sicuramente sufficiente. Per Repubblica di oggi, tutti da 6. Sia Acerbi e Barella, in campo dal primo minuto, che Dimarco e Darmian, subentrati nella ripresa.