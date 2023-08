Repubblica – Juve, Allegri insiste per Lukaku. Contatti col Chelsea giornalieri, c’è distanza

L'attaccante del Chelsea vuole giocare in Serie A e sta spingendo per andare alla Juve. Manca ancora l'accordo

Il futuro di Lukaku potrebbe essere ancora in Serie A, ma alla Juventus. I bianconeri spingono per l'attaccante belga ex Inter, ma c'è ancora da trovare un accordo con il Chelsea. Accordo che potrebbe includere anche il cartellino di Dusan Vlahovic.

Come spiega Repubblica "Max Allegri insiste per Romelu Lukaku: il belga è il primo obiettivo dell’allenatore della Juve, che per averlo è pronto a sacrificare Vlahovic. I contatti con il Chelsea sono giornalieri. I londinesi hanno aperto allo scambio, ma c’è ancora distanza tra le valutazioni delle due società. Lukaku aspetta i bianconeri, rifiuta l’Arabia e spera che questa sia la settimana giusta per il suo ritorno in Italia".