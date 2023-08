Sky – Inter pronta a prendere due attaccanti se parte Correa. Balogun, richiesta di 40 mln

Mandano due tasselli per completare l'Inter: il difensore e poi l'attaccante. Thuram, Lautaro, Correa, manca il quarto. Esposito dovrebbe essere girato in prestito tra A e B. Correa non è incedibile, se dovesse arrivare una richiesta dall'Arabia allora l'Inter potrebbe acquistarne addirittura due di attaccanti.