Mourinho-Roma, addio probabile. Repubblica: “José rischia una squalifica pesantissima”

"La faccia di Mourinho alla fine ha il sapore di una resa: la squadra è lontana 5 punti dal 4° posto, un distacco complicato da colmare. Nella sua guerra contro il mondo il nuovo obiettivo è Ulivieri, che lo aveva criticato per gli attacchi agli arbitri. Ma la squadra gli si sbriciola tra le mani un infortunio dopo l’altro. E a ogni frase che pronuncia hai l’impressione che con la Roma abbia chiuso, che se ne andrà a fine stagione, e la sua espressione in campo, mentre chiude la squadra in un cerchio e l’accompagna ad applaudire i tifosi, pare un affresco iperrealista di questo scenario", spiega Repubblica che poi aggiunge: