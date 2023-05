Repubblica – L’Inter ha già bloccato l’allenatore per la prossima stagione. E Inzaghi…

"Proveranno a contestargli di non aver vinto il campionato, proprio come un anno fa. Di non aver saputo gestire la pressione che saliva in alcuni momenti chiave della stagione. Eppure, a maggio inoltrato, Simone Inzaghi è ancora lì, terzo almeno per una notte insieme alla Juve, che oggi tenterà il controsorpasso contro l’Atalanta, nell’ultimo scontro europeo del weekend. Un risultato che Inzaghi può aspettare tenendo in mano lo scalpo del totem Mourinho, uno che qualunque interista o quasi scambierebbe domani con lui, non fosse altro per i ricordi che evoca il suo nome. Il club, più pragmatico, ha bloccato Thiago Motta per la prossima stagione, in attesa di capire se Simone meriti una terza opportunità, dopo aver perso lo sprint col Milan un anno fa e non aver mai corso davvero quest’anno"