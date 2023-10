Repubblica / Napoli-Conte, De Laurentiis prepara un investimento importante

La situazione in casa Napoli con il possibile cambio di guida tecnica imminente e il ritorno in Serie A dell'ex Inter

L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra essere già ai titoli di coda. Secondo il quotidiano La Repubblica, in pole c’è Antonio Conte.

“Il presidente sa che non c’è più tempo da perdere e per questo sta accelerando su due fronti: la chiusura del rapporto col tecnico francese (ipotesi di rescissione consensuale) e la scelta del suo successore, con Antonio Conte in pole position”.