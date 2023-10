Repubblica – Napoli, Rudi Garcia rischia l’esonero: De Laurentiis furioso. Lo scenario

Il Napoli di Rudi Garcia sembra lontano parente da quello ammirato la passata stagione con Luciano Spalletti. I partenopei sono caduti rovinosamente al Maradona sotto i colpi della Fiorentina e adesso il tecnico è in bilico come sottolinea Repubblica. "Il Napoli è di nuovo in caduta libera e sono ore di riflessione per Aurelio De Laurentiis, che era furibondo dopo la pesante sconfitta subita al Maradona contro la Fiorentina".