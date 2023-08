Repubblica – Pavard, ci siamo. Ok definitivo del Bayern all’Inter può arrivare in serata

Il difensore è pronto per firmare per l'Inter, è atteso in serata anche l'ok dei tedeschi. Presto può essere a disposizione di Inzaghi

"Inter e Bayern Monaco hanno chiuso la trattativa per Benjamin Pavard: 30 milioni più 2 di bonus. Questa la cifra che ha messo d’accordo le due società, ora il nazionale francese aspetta il via libera per sottoporsi alle visite mediche. L’ok definitivo dei tedeschi potrebbe arrivare già in serata", spiega Repubblica.