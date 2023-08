Romano: “Pavard, ok Bayern può arrivare a ore. Correa, il Toro c’è. E Sensi…”

Nell'ultima live di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Ormai siamo alle fasi finali e presto il giocatore potrà sbarcare a Milano per la sua nuova avventura in nerazzurro. "In Germania l'avevano data per saltata, poi non hanno scritto più niente. Manca soltanto che il Bayern chiami l'Inter e dica: "Ok, potete organizzare le visite mediche e mandarci i documenti". Manca questo perché il Bayern deve trovare un sostituto, non lascia partire Pavard come avevano detto a City e United, se non hanno un sostituto. Stanno parlando con diversi giocatori, ci sono contatti in corso".