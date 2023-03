EDICOLA / TS: Juve su Frattesi. Retegui, offerte da Inter, Milan e Atalanta

In prima pagina le parole del ministro argentino che ha parlato del giocatore del Tigre convocato da Mancini in Nazionale

In prima pagina su TuttoSport si parla del calciomercato della Juve che va su Frattesi. "L'appuntamento con il Sassuolo e con gli agenti dopo la sentenza sul meno 15. Profilo ideale per consolidare l'anima del reparto. Nuovo ds: i retroscena su Berta. Le mosse a centrocampo legate a Pogba e Rabiot, ma l'azzurro piace", si legge in prima pagina. Ma si parla anche di Retegui con le parole del Ministro argentino dell'Economia che parla di tre proposte arrivate dalla Serie A. E il quotidiano TS parla di Inter, Milan e Atalanta.