I segnali delle ultime ore vanno tutti nella stessa direzione. Le possibilità che Ademola Lookman si trasferisca all'Inter sembrano ormai svanite, dopo settimane in cui tutti credevano che in un modo o nell'altro le parti avrebbero trovato la quadra. L'Atalanta, dal canto suo, non ha praticamente mai fatto un passo verso l'Inter: questo ha spinto i nerazzurri di Milano a guardare altrove. Un retroscena degli ultimi giorni arriva dal Corriere dello Sport:

"Per quanto riguarda Lookman, Marotta, Ausilio e Baccin si sono trovati di fronte il muro eretto dall’Atalanta, che ha respinto l’offerta di viale Liberazione (42 milioni più 3 di bonus), senza mai fare una controrichiesta. Anzi, giusto un paio di giorni fa, Percassi ha comunicato a Marotta che il nigeriano non è in vendita".