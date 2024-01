Retroscena Mkhitaryan: prima di firmare con l’Inter fu contattato dalla Lazio

Arrivato all'Inter nell'estate del 2022 a parametro zero, Henrikh Mkhitaryan in poco tempo ha spazzato via ogni dubbio sul suo acquisto ed è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi: il tecnico nerazzurro non ci rinuncia mai, e l'armeno è diventato un beniamino del pubblico interista. Il suo presente, tuttavia, avrebbe potuto avere altri colori: quelli della Lazio.

Il Messaggero racconta questo retroscena di mercato: "Per l'armeno è una sorta di derby. Ha giocato nella Roma dal 2019 al 2022 (117 presenze, 29 gol) per poi sbarcare in nerazzurro a parametro zero. Ma poco prima il centrocampista andò a villa San Sebastiano, l'ufficio di Claudio Lotito, perchè il presidente biancoceleste la avrebbe voluto con sè. Ma Mkhitaryan non se l'è sentita di passare sull'altra sponda del Tevere e ha scelto Milano".