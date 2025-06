Non è vero che i contatti con Fabregas e Chivu si sono sviluppati dopo quel martedì, ma l'Inter aveva parlato con Fabregas già a metà aprile e lui aveva dato un'apertura, dicendo però che, avendo rinnovato col Como, subordinava il tutto all'assenso del suo club. Inter-Fabregas era un'idea già definita da tempo, che necessitava dell'ok del Como e il Como ha detto no: è rimasto Chivu. Lui era già stato identificato come alternativa ben prima di quel martedì".