L'emozione però non è riuscita proprio a controllarla quando sono arrivate le ultime domande dei giornalisti: "Se mi sento tradito da qualcuno? Ma no... ringrazio Gabriele Gravina, Giancarlo Viglione, Marco Brunelli, Mauro Vlahovic, Roberto Coramusi, Emiliano Cozzi, Ginaluigi Buffon..." . Poi non è più riuscito a parlare e con gli occhi lucidi si è alzato per abbandonare la conferenza stampa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, “al suo seguito, il presidente della Figc Gabriele Gravina, presente in sala insieme allo staff di Spalletti (seduto nelle ultime file della sala). Non ci ha pensato due volte Gravina, che lo ha raggiunto subito per consolarlo e parlargli da solo in privato, mosso dalla stima e dall'affetto reciproco che da sempre ha contraddistinto questa avventura con la maglia dell’Italia”, si legge.