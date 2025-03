"I soci Inter Club sono i nostri ambasciatori nel Mondo: in un evento come il Mondiale per Club in America potremo contare su 15 Inter Club tra costa est e ovest degli USA e affidarci così a una rete già sviluppata che sarà per noi fondamentale. Proprio per l’importanza strategica che gli Inter Club hanno, la Società compie numerosi sforzi per offrire nuove modalità ai tifosi per essere presenti e a contatto con il Club, come il progetto di Loyalty che stiamo per lanciare, che per ora ha raccolto più di 100mila iscritti. Il progetto Loyalty è innovativo per un Club di calcio: l’abbiamo voluto fortemente per dare l’opportunità a tutti i nostri tifosi che venisse riconosciuta la loro fedeltà. Gli Inter Club saranno un cliente privilegiato del programma, in quanto soci si potrà aderire con maggiori possibilità, vantaggi, sconti e accumulando più punti per partecipare a momenti esclusivi. Essere soci Inter Club sarà un acceleratore all’interno del programma Loyalty”.