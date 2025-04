Buone notizie per i nerazzurri: l'attaccante iraniano sta recuperando dal risentimento agli adduttori accusato nelle ultime settimane

Buone notizie in casa Inter: Mehdi Taremi, costretto ai box negli ultimi giorni a causa di un risentimento agli adduttori, sta recuperando dall'ultimo infortunio, ed è pronto per rientrare in gruppo.