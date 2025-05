Rigore Bisseck, Pistocchi: “Var imbarazzante, mostra a Chiffi immagini sbagliate! Manca quella che…”

Non si placano le polemiche per quanto riguarda il rigore assegnato nel finale di gara tra Inter e Lazio, con il rigore assegnato ai biancocelesti per fallo di mano di Yann Bisseck. Sul suo profilo X, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha contestato così le immagini mostrate dal VAR all'arbitro Chiffi: "Imbarazzante. Così si può definire la gestione delle immagini dell’azione che ha deciso Inter-Lazio da parte del Var Di Paolo.