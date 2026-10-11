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L'Inter batte nettamente il Parma a San Siro, il gol del 2-0 arriva da un calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. I fatti. Al 15' minuto di Inter-Parma, Pio Esposito subisce un pestone sulla caviglia da parte di Diego Carlos. L'arbitro Bonacina non vede e lascia correre, poi viene richiamato al Var (seconda on field review della stagione) e assegna il rigore ai nerazzurri poi trasformato da Calhanoglu.

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La Gazzetta dello Sport commenta così l'episodio: "Poco dopo l’1-0 dell’autolesionismo, il Parma è caduto per la seconda volta: Diego Carlos ha steso Pio Esposito in area con un fallo visibile da lontano, ma ormai gli arbitri “live” fischiano i rigori soltanto per tentato omicidio. Per fortuna, Orsato ha riacceso un minimo la Var. L’arbitro è stato spedito al video e le immagini gli hanno mostrato il calcione del difensore al centravanti. Calhanoglu si è confermato infallibile dal dischetto: 56° penalty trasformato in carriera su 63 calciati, Calha il sultano degli undici metri".

(Gazzetta dello Sport)