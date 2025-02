Inter-Fiorentina passa, a suo modo, alla storia. Per la prima volta, in Italia, si sono fatte prime pagine su un calcio d'angolo. Un calcio d'angolo signori, spacciato come errore del secolo. E non le prime pagine di Topolino o del giornalino scolastico. Niente prima pagina per il rigore farlocco con cui la Fiorentina ha pareggiato una partita in cui è stata dominata e sottomessa per gran parte del tempo.